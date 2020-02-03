Телеведущая Алёна Водонаева, комментируя скандал, в котором она оказалась из-за фразы о «рожающем быдле», призналась, что ей сейчас приходится тяжело.
Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться, — рассказала модель в разговоре Ирине Шихман в передаче «А поговорить?».
Водонаева также отреагировала на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что ей следует «встать и поработать».
Просто сидела и пребывала в шоке, что мужчины позволяют себе комментировать подобным образом поведение частного лица, — отметила светская львица.
По её словам, она не понимает, почему людям, неправильно высказавшимся, могут что-то сделать. Она из-за этого не хочет жить в России.
Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.
Вскоре после этого Водонаева и Ольга Скабеева
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