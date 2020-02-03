https://static.news.ru/photo/e5c959f6-4691-11ea-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Алёна Водонаева, комментируя скандал, в котором она оказалась из-за фразы о «рожающем быдле», призналась, что ей сейчас приходится тяжело.

Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться, — рассказала модель в разговоре Ирине Шихман в передаче «А поговорить?».

Водонаева также отреагировала на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что ей следует «встать и поработать».

Просто сидела и пребывала в шоке, что мужчины позволяют себе комментировать подобным образом поведение частного лица, — отметила светская львица.

По её словам, она не понимает, почему людям, неправильно высказавшимся, могут что-то сделать. Она из-за этого не хочет жить в России.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.