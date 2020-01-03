https://static.news.ru/photo/35ff12e2-2f01-11ea-ab97-fa163e074e61_660.jpg Алёна Свиридова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская певица Алёна Свиридова рассказала, почему не любит отмечать Новый год. Как отметила исполнительница, она ненавидит этот праздник и не считает его чем-то особенным. Ей также не нравятся предпраздничные хлопоты и бешеный ажиотаж, который сопровождает подготовку к Новому году.

Я терпеть не могу Новый год. Ненавижу тягомотину натужную. И собственно говоря, бешеный ажиотаж меня бесит, — сказала она.

По словам певицы, даже салат оливье она готовит с отвращением. Для неё идеальный вариант празднования — оказаться в качестве главной гостьи на каком-нибудь корпоративе, пишет «Собеседник».

Ранее о своём нежелании отмечать Новый год рассказала балерина Анастасия Волочкова. Её поклонники предположили, что хандра артистки связана с чувством одиночества, сообщал NEWS.ru.