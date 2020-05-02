Алибасов впервые прокомментировал скандал с квартирой Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/62f9bc4a-8ca1-11ea-be3a-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов впервые отреагировал на скандал, который возник из-за квартиры его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Проблемы в звёздной семье начались, когда актриса узнала о том, что её недвижимость в Новой Москве, стоимость которой оценивается в 10 миллионов рублей, отошла помощнику Алибасова Сергею Моцарю. После этого на продюсера написали заявление в Следственный комитет.

Жизнь — говно, всё, — заявил артист порталу Super.ru в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.