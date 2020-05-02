На Алибасова написали заявление в СК из-за скандала с квартирой Шукшиных

https://static.news.ru/photo/2fdf2570-8c79-11ea-9c05-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в Следственный комитет из-за скандала с квартирой супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Проблемы в звёздной семье начались, когда актриса узнала о том, что её недвижимость в Новой Москве, стоимость которой оценивается в 10 миллионов рублей, отошла помощнику Алибасова Сергею Моцарю.

Как рассказал адвокат Шукшиной, музыкант воспользовался беспомощностью супруги и добился от неё подписания договора дарения квартиры. Сама Лидия Николаевна утверждает, что не знала, что подписывала.

Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека, — цитирует её StarHit.

Заявление с жалобой в Следственный комитет написал адвокат народной артистки Юлиан Соболев. Он требует признать сделку недействительной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. Произошло это в сентябре прошлого года. Пара приехала в офис к юристу, чтобы оформить эту сделку.