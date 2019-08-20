https://static.news.ru/photo/eefd8146-c35b-11e9-96d6-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Продюсер Бари Алибасов не смог провести отпуск с супругой в Болгарии, так как в столице его удерживают судебные тяжбы с производителем «Крота», а также лечение.

Алибасов разрешил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной провести отпуск без него. Сейчас актриса отдыхает вместе с подругой. А в это время продюсер посещает трёх врачей, которые пытаются восстановить его здоровье после несчастного случая, передаёт « Собеседник ».

8 августа адвокат Алибасова подал в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот», которым продюсер случайно отравился в начале июня, а также на сеть гипермаркетов «Ашан», где эта жидкость была приобретена. Сумма иска — 100 миллионов рублей. Представители продюсера организовали по этому поводу пресс-конференцию. Она, так же как и вся история с отравлением, не обошлась без скандала, писал News.ru.