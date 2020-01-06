https://static.news.ru/photo/2f90e85c-3075-11ea-88f8-fa163e074e61_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: kafelnikova_a/instagram.com

Новогодние каникулы 21-летняя дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся проводит в Монако. В Instagram модель опубликовала фото, на котором отчётливо видно кольцо.

Алеся на снимке находится в салоне частного самолёта в компании загадочного блондина. И это не рэпер Фараон, с которым девушка долгое время встречалась, а потом пережила тяжёлый разрыв. Модель держит в руках собаку, а на безымянном пальце её руки красуется роскошное кольцо.

Пользователи тут же «поженили» девушку со своим спутником и пожелали модели найти свою любовь.

Ранее Алеся пережила тяжёлый роман с Глебом Голубиным, известным как рэпер Фараон. За это время девушка пристрастилась к наркотикам. Помимо этого Алеся признавалась, что страдает биполярным расстройством. О её пристрастии к запрещённым веществам рассказал сам Евгений Кафельников. После этого модель прошла лечение и продолжила карьеру.

Как писал NEWS.ru, в начале декабря Кафельникову заподозрили в употреблении наркотиков. Подписчики обнаружили у неё на снимках в Instagram кокаиновые дорожки.