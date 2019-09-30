https://static.news.ru/photo/4435e31a-e387-11e9-94ee-fa163e074e61_660.jpg Алена Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram новое фото. Для того, чтобы сделать его ещё более соблазнительным Водонаева прибегла к помощи фотошопа.

↵Звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram новое фото. Для того, чтобы сделать его ещё более соблазнительным Водонаева прибегла к помощи фотошопа.

Однако внимательные подписчики обнаружили на кадре не только пышную грудь и тонкую талию девушки, но и нашли у неё «третью ногу», информирует argumenti.ru .

Три ноги и одна рука — это сильно!, — написано в комментариях к фото.

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