Звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram новое фото. Для того, чтобы сделать его ещё более соблазнительным Водонаева прибегла к помощи фотошопа.
↵Звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram новое фото. Для того, чтобы сделать его ещё более соблазнительным Водонаева прибегла к помощи фотошопа.
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Ну вот опять я забыла про ленту в Инстаграм. Зато у меня много сторис из приюта для животных Котодетки. Обязательно посмотрите. И подпишитесь на них. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете Ну и летних, красивых фоток вам от @olllyvento Mua: @nataliiamakeupartist платье: @dulcis_shop
Однако внимательные подписчики обнаружили на кадре не только пышную грудь и тонкую талию девушки, но и нашли у неё «третью ногу», информирует
Три ноги и одна рука — это сильно!, — написано в комментариях к фото.
Ранее певица Настя Каменских рассказала, что они с Алексеем Потапенко надеются в скором времени стать родителями, писал News.ru.