Алексей Учитель отреагировал на слухи о романе с Кристиной Асмус

https://static.news.ru/photo/581c8c8a-031b-11eb-967c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Учитель Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Режиссёр Алексей Учитель, автор документальной картины «Рок» и скандальной «Матильды», прокомментировал слухи о его романе с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее в Сети появилась информация о том, что звёзды были в ресторане на Патриарших прудах.

На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Всё, что пишут о нас, чушь, — отметил режиссёр.

По его словам, он находится в дружеских отношениях с бывшей женой Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал «Звездач».

О разводе комика и актрисы Кристины Асмус стало известно 22 июня. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания прошло уже несколько месяцев, а резидент Comedy Club всё ещё ходит в завидных женихах, правда, уже неоднократно появлялась информация о его новых романах.

Как писал NEWS.ru, Харламов заявил, что у них с Кристиной Асмус после развода осталось всё так же, «кроме штампов в паспорте».