Алексей Глызин опроверг сообщения о своей смерти

https://static.news.ru/photo/746537e4-d237-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Глызин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Алексей Глызин заявил, что не собирается умирать в ближайшее время и тщательно следит за своим здоровьем. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о своей якобы болезни и последовавшей вслед за ней кончине.

В реальности оказалось, что 66-летний артист жив и здоров. Недавно он посетил фестиваль «Славянский базар» в Витебске, продемонстрировав поклонникам отличное расположение духа.

Хотя, по его словам, новости о себе, которые появлялись в Интернете, читал с ужасом.

Во время «смерти» я был жив. <...> Знаете, есть такая примета: если тебя похоронили — значит, ты будешь долго жить. Буду так расценивать публикации о моей смерти, — цитирует Глызина «Собеседник».

Певец отметил, что если произошедшее является хайпом, то это «уже совсем за гранью добра и зла». Однако, добавил он, с подобными фейковыми заявлениями сталкивались многие знаменитости.

Впрочем, заверил артист, умирать ему некогда: нужно заботиться о большой семье — жене, двоих детях и внуке. При этом останавливаться на достигнутом он не намерен.

Стараюсь выглядеть достойно. <...> Вот сейчас, например, трезвый. Уже плюс большой, — сказал Глызин.

Ранее, как писал NEWS.ru, Глызин, долгие годы друживший с музыкантами Крисом Кельми и Евгением Осиным, рассказал, что причиной их раннего ухода стало пристрастие к алкоголю. По его словам, ему так и не удалось спасти друзей от самоуничтожения.