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Певец Алексей Глызин, который долгие годы дружил с музыкантами Крисом Кельми и Евгением Осиным, рассказал, что причиной их раннего ухода стали пагубные привычки. По его словам, ему так и не удалось спасти друзей от самоуничтожения.

Закусывать надо. Я никогда не лечился от алкоголя. Могу всегда выпить в компании, но доводить себя до состояния эпилепсии, когда тебя уже начинает колотить, никогда не буду. Сначала ты теряешь контроль над собой, затем тебя подводит здоровье, а в итоге отворачиваются друзья, — рассказал музыкант в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, именно это привело его товарищей и коллег по сцене к трагической смерти. Если б не алкоголь, то им бы ещё долго удалось сохранить популярность. Сам Глызин сожалеет в своей жизни только об одном. Первый брак артиста закончился разводом, Он оставил жену и сына ради мимолётной любви. Однако роман не принёс ему счастья.

Потом, конечно, жалел, что не сохранил семью. Возможно, я бы мог сознаться жене в измене, и она бы меня простила, но отношения уже не были бы прежними, — поделился Глызин.

В настоящее время Глызин живёт со своей второй супругой по имени Сания. Вместе они воспитывают сына Игоря.

Музыкант Евгений Осин скончался в столице 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Крис Кельми ушёл из жизни 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. По словам продюсера Евгения Фридлянда, музыкант не следил за собственным здоровьем и на протяжении последних 20 лет «настойчиво себя убивал», писал NEWS.ru.