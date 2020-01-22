https://static.news.ru/photo/41d9fc62-3d1b-11ea-9918-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды и телеведущий Александр Васильев написал колонку, в которой критически отозвался о гардеробе украинской исполнительницы Ани Лорак. Эксперт сказал, что в наряде певицы «недостаточно фантазии».

Однако до того, как покритиковать «звезду», Васильев её похвалил. По словам телеведущего, Ани Лорак может похвастаться как вокальными талантами, так и харизматичностью, привлекательность. И уникальным уровнем работоспособности. И это при том, что певица не один раз становилась предметом «хейта», отмечает эксперт.

В то же время, говоря о гардеробе Лорак, Васильев отметил несколько важных черт, которых исполнительнице в плане стиля не хватает. В её образе нет «экстравагантности певицы Ёлки, такого мощного сексуального посыла, как у Веры Брежневой, или вульгарности Светланы Лободы».

Я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает, — приводятся слова Васильева на портале 7days.

Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте. Ей не удалось укрыть от внимательных глаз поклонников чёрную бабочку.

Татуировку разглядели на снимке, который Лорак опубликовала в личном профиле в Instagram.