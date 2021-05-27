Звезда «Игры престолов» из России раскрыл, как строить карьеру в Голливуде

Российский актёр Юрий Колокольников в беседе с порталом PeopleTalk раскрыл, как его коллегам из РФ построить карьеру за рубежом. Звезда четвёртого сезона фэнтези-саги «Игра престолов» уверен, что фраза «покорить Голливуд» уже устарела. По его словам, заокеанская кинофабрика «давно уже здесь — у тебя в компьютере, на стриминговых платформах».
Собеседник издания
Большое упущение наших актёрских школ, что в них артистов не учат разбирать материал, читать и понимать сценарий. Что такое структура сценария, какие законы в драматургии? Это важно, потому что когда ты выстраиваешь роль, ты составляешь для себя некую дорожную карту, и необходимо понимать нюансы, — считает Колокольников.
Он отметил, что в первую очередь артисты — это исполнители, гибкие, словно пластилин, они воплощают в жизнь написанное на бумаге. Но если выступать соавтором ролей, то характеры получатся намного точнее. Говоря о себе как об актёре, Колокольников ответил кратко: «Одним словом — гений». И засмеялся.
Колокольников известен ролями в «Доводе» Кристофера Нолана, «Призрачной шестёрке» Майкла Бэя, «Телохранителе киллера» Патрика Хьюза. В четвёртом сезоне «Игры престолов» он сыграл предводителя теннов Стира.
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