Звезда «Игры престолов» из России раскрыл, как строить карьеру в Голливуде

https://static.news.ru/photo/1039843c-bf76-11eb-bae7-96000091f725_660.jpg Юрий Колокольников в сериале «Игра Престолов» Фото: Game of Thrones/facebook.com

Российский актёр Юрий Колокольников в беседе с порталом PeopleTalk раскрыл, как его коллегам из РФ построить карьеру за рубежом. Звезда четвёртого сезона фэнтези-саги «Игра престолов» уверен, что фраза «покорить Голливуд» уже устарела. По его словам, заокеанская кинофабрика «давно уже здесь — у тебя в компьютере, на стриминговых платформах».

Собеседник издания уверен , что для успешной работы за рубежом нужен хороший английский язык, а также необходимо разбираться в драматургии

Большое упущение наших актёрских школ, что в них артистов не учат разбирать материал, читать и понимать сценарий. Что такое структура сценария, какие законы в драматургии? Это важно, потому что когда ты выстраиваешь роль, ты составляешь для себя некую дорожную карту, и необходимо понимать нюансы, — считает Колокольников.

Он отметил, что в первую очередь артисты — это исполнители, гибкие, словно пластилин, они воплощают в жизнь написанное на бумаге. Но если выступать соавтором ролей, то характеры получатся намного точнее. Говоря о себе как об актёре, Колокольников ответил кратко: «Одним словом — гений». И засмеялся.

Колокольников известен ролями в «Доводе» Кристофера Нолана, «Призрачной шестёрке» Майкла Бэя, «Телохранителе киллера» Патрика Хьюза. В четвёртом сезоне «Игры престолов» он сыграл предводителя теннов Стира.

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