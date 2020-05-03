Актёр Александр Петров нежно обратился к возлюбленной

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Музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Он женился ещё в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля из интервью на Радио Свобода.

Я очень не люблю делать пиар из личной жизни. Так получилось. Я не специально. Поэтому закроем тему, — сказал Макаревич. Новую супругу певца зовут Эйнат. Они познакомились во время путешествия...