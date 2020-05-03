Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров нежно обратился к возлюбленной

12:17, 03 мая 2020 53
Александр Петров и Стася Милославская Александр Петров и Стася Милославская Фото: actorsashapetrov/instagram.com

Актёр Александр Петров трогательно поздравил с днём рождения свою возлюбленную. Свои отношения с 24-летней актрисой Стасей Милославской он долгое время не афишировал, однако теперь открыто говорит о них в Instagram. Он опубликовал снимок девушки, сделанный во время их совместного отдыха в Италии.

Однажды в Тоскане. Это волшебство зовут Стася. Она волшебство, и 4-го у волшебства день рождения, — написал артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет. Они познакомились во время съёмок картины «Притяжение». Через два года влюблённые даже сообщили о помолвке.

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