Звезда «Ворониных» заявила о невиновности брата, обвиняемого в убийстве Актриса сериала «Воронины» Волкова заступилась за брата, обвиняемого в двойном убийстве в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», заявила, что ее брат, обвиняемый в США в убийстве двух мужчин и расчленении их трупов, не виновен. В своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) она подтвердила, что обвиняемый в двойном убийстве Леонид Волков — ее брат. Родственники пока безуспешно пытаются установить связь с Леонидом и его адвокатами.

Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата, — написала Волкова.

О том, что брата звезды сериала «Воронины» подозревают в убийстве и расчленении в США, стало известно 20 апреля. Он жил в Америке с женой и двумя детьми. Семья тесно общалась с Павлом, фотографом из Петербурга, и его приятелем Кириллом. Кирилл выступил поручителем по аренде жилья для Волкова с семейством, но по какой-то причине затем отказался от этой функции. Из-за этого семья Волковых оказалась на улице, что, как предполагается, и стало поводом для мести. Тела Кирилла и Павла нашли на складе в Брайтоне.

Ранее в Подмосковье задержали стажера-полицейского, подозреваемого в убийстве друга в Подольске, долго не отдававшего долг в размере 150 тысяч рублей. 10 марта сотрудники полиции обнаружили человеческую ногу в мусорном баке. Конечность отправили на ДНК-экспертизу и возбудили дело. 25 марта вместе с ОМОНом и Росгвардией удалось задержать подозреваемого.