Актриса призналась, что состояла в интимных отношениях с Тарзаном

28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую в Сети называют любовницей Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, подтвердила слухи об их романе.
Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.
Я действительно состояла в интимных отношениях с Серёжей. Я понимаю, что он человек публичный. Женатый, — призналась девушка, добавив, что никогда не афишировала их отношения.
При этом она утверждает, что не брала никакие драгоценности из дома звезды.
Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких. Это незаконное обвинение, — подытожила девушка.
Она считает, что у артистов есть связи в правоохранительных органах. Её могут подставить, сообщает Mash.
Актриса познакомилась с Глушко в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Она подробно
Как писал NEWS.ru, Королёва впервые отреагировала на публикации СМИ об измене Тарзана. В сторис своего Instagram она опубликовала официальное заявление своей пресс-службы. В сообщении говорится о том, что всё произошедшее связано с кражей и супруги уже обратились в связи с этим в полицию. Певица требует отказаться от излишней огласки произошедшего, так как большинство информации в прессе — заведомая ложь.
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