Актриса призналась, что состояла в интимных отношениях с Тарзаном

https://static.news.ru/photo/bfbb7c04-f6c1-11ea-94d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую в Сети называют любовницей Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, подтвердила слухи об их романе.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Я действительно состояла в интимных отношениях с Серёжей. Я понимаю, что он человек публичный. Женатый, — призналась девушка, добавив, что никогда не афишировала их отношения.

При этом она утверждает, что не брала никакие драгоценности из дома звезды.

Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких. Это незаконное обвинение, — подытожила девушка.

Она считает, что у артистов есть связи в правоохранительных органах. Её могут подставить, сообщает Mash.

Актриса познакомилась с Глушко в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Она подробно описала свои ощущения в Instagram, назвав танцора секс-символом своей юности.

Как писал NEWS.ru, Королёва впервые отреагировала на публикации СМИ об измене Тарзана. В сторис своего Instagram она опубликовала официальное заявление своей пресс-службы. В сообщении говорится о том, что всё произошедшее связано с кражей и супруги уже обратились в связи с этим в полицию. Певица требует отказаться от излишней огласки произошедшего, так как большинство информации в прессе — заведомая ложь.