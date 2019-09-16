Актриса Ольга Прокофьева, снимавшаяся в сериале «Моя прекрасная няня», призвала оставить её коллегу Анастасию Заворотнюк и её семью в покое. Таким образом она отреагировала на информацию о госпитализации артистки.
У них политика, как у родных Веры Глаголевой, — они хотят оставить всё внутри семьи, — подчеркнула Прокофьева в интервью телеканалу «360».
Она добавила, что родственники телезвезды имеют право ничего не афишировать.
По последним данным от источников, знакомых с ситуацией, Заворотнюк сейчас находится в одной из московских клиник паллиативной помощи в искусственной коме. Стоимость пребывания актрисы в стационаре может оказаться не меньше €20 тысяч.
Как ранее писал News.ru, представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что не может сообщить никакой информации о состоянии здоровья актрисы, поскольку ему запретили говорить на эту тему.