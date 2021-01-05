Агент сообщил о состоянии пропавшего мужа актрисы из «Ворониных»

https://static.news.ru/photo/50dad5ac-4f5c-11eb-9674-fa163e074e61_660.jpg Олег Будрин Фото: kino-teatr.ru

Актёр Олег Будрин о пропаже которого в полицию сообщила его жена актриса из сериала «Воронины» Ирина Лачина нашёлся. Об этом сообщил агент супруги Алевтина Кунгурова.

С Олегом всё в порядке, — приводит слова Кунгуровой РИА Новости.



51-летний актёр, по словам Лачиной, уехал в гости к своей сестре на другой конец Москвы и взял с собой системный блок компьютера. Больше он на связь с супругой не выходил. Будрина сообщила, что разговаривала с братом по телефону 2 января и слышала в трубке голос, похожий на женский. Артист при этом утверждал, что находится в гостинице, но не назвал её адрес.

Олег Будрин снимался в сериалах и фильмах — «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина» и других.

Сериал «Воронины» шёл на телеканале СТС десять лет. После смерти экранного «отца» Бориса Клюева его судьба неизвестна. Лачина играет в сериале роль Ани, сестры главной героини Веры Ворониной.

Как сообщал NEWS.ru, ранее до Будрина удалось дозвониться, однако комментировать ситуацию он отказался. Зато некоторые подробности рассказал охранник жилого комплекса, где находится квартира актёрской четы.