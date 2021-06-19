Агент Головина рассказала подробности истории с домогательствами

https://static.news.ru/photo/f9a9a8ca-d161-11eb-ae6f-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Агент Александра Головина Анна Стародумова прокомментировала историю о домогательствах актёра к начинающей актрисе Дарье Митичашвили. По её словам, все обвинения в адрес звезды «Кадетства» голословны и на них нет смысла обращать внимание, сообщает Пятый канал.

Официальный представитель актёра уверена , что Головин, как и его другие коллеги, стал жертвой большой славы. И на его громком имени просто решили попиариться. Какое-то реальное преступление, в котором его обвинила безвестная актриса, не совершалось.

«Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Всё, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо», — прокомментировала ситуацию Стародумова.

С агентом актёра согласен и его менеджер Станислав Калинкин, который отметил, что ему ничего не известно об этом происшествии. Он сравнил историю с домогательствами с шуткой.

Дарья Митичашвили, которая заявляет о себе как об актрисе, последний раз мелькала на экране в 2010 году. Она снялась в нескольких эпизодах пары сериалов.

Как сообщалось ранее, актёра из сериала «Кадетство» Александра Головина обвинили в домогательствах. Заявление в полицию на звезду написала молодая актриса Дарья Митичашвили.