Афганистан, дочь-актриса, «Бригада»: как сейчас живет актер Ян Цапник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ян Цапник

Актер театра и кино Ян Цапник завершил театральную карьеру в 2005 году и после этого стал активно сниматься во всевозможных проектах. Что известно о личной жизни артиста, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Ян Цапник

Ян Цапник родился 5 августа 1968 года в Иркутске в театральной семье. Отец Юрий Цапник играл в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова, удостоен звания народного артиста России. Мать Валентина Николаевна была профессиональной спортсменкой, занималась легкой атлетикой.

Помимо школы, Цапник получал образование в музыкальном училище, где занимался в классе скрипки, а также посещал спортивную секцию. В московский театральный вуз ему в первый год после окончания школы поступить не удалось, поэтому он стал студентом свердловского училища. Спустя год Цапнику поступило предложение сняться в роли Гоши в мелодраме «Ищу друга жизни».

Вскоре после съемок он отправился на службу в армию. Ему пришлось десантироваться в разных точках, в том числе и в Афганистане.

Сразу после демобилизации Цапник поехал в Ленинград. Там будущий артист подал документы на перевод в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и был принят на курс Владимира Петрова.

Вскоре Цапника приняли в труппу Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В 2005 году артист завершил театральную карьеру.

Известность пришла к Цапнику в 2002-м после того, как он снялся в сериале «Бригада».

После этого Цапник много снимался, среди его работ — картины «Горько!», «Метод», «Большие деньги», «Временные трудности», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Команда „Б“», «Лед», «Триггер», «Полярный», «Артек. Большое путешествие» и другие.

Артист признавался, что ему нет разницы, какие роли играть.

«Мне все равно, кого играть — Гамлета или веселого раздолбая на солнечной полянке. И то и то интересно. Смотря как подойти. Всегда стараешься придумать что-нибудь, чтобы не повторяться. Это и есть развитие актера. Я всю жизнь ощущаю себя студентом, который постоянно в поиске», — рассказывал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ян Цапник

Что известно о личной жизни Яна Цапника

Ян Цапник был женат три раза. Про первых двух супруг актер почти не рассказывает, союзы были недолгими, обе женщины являлись его коллегами.

Третья жена Цапника — востоковед Галина. Пара поженилась в 1998 году, спустя несколько лет у них родилась дочь Елизавета. Девушка решила продолжить актерскую династию и после школы поступила в училище им. Щукина.

В 2021 году наследница актера сыграла роль журналиста в сериале «Евгенич». В том же году принимала участие в озвучивании фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Чем сейчас занимается Ян Цапник

Ян Цапник продолжает активно сниматься.

В этом году на экраны вышли картины «Непослушная», «Баба Яга спасает мир», «Одна дома» и сериалы «Разрешите обратиться», «Красный-5», «Телохранители», «Секс. До и после», «Отмороженные», «Первокурсницы» с его участием.

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