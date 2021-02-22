Адвокат пояснил, что может получить вдовец Легкоступовой из её наследства

https://static.news.ru/photo/bd837e66-7626-11eb-b04c-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин пояснил, на какую часть наследства реально может рассчитывать вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов. Муж покойной певицы буквально забаррикадировался в её квартире, не пуская никого из других наследников артистки.

По словам Сергея Жорина, квартира при жизни принадлежала Легкоступовой полностью, поэтому Фирсов может претендовать не на её малую часть, а на гораздо большую долю. Также вдовец может претендовать и на загородный дом артистки, купленный до брака с ним — поэтому в нём нет его супружеской доли, приводит слова юриста Пятый канал.

Супружеская доля Фирсова не имеет ровным счётом никакого значения, так как брак длился 40 дней, считает юрист. Значение имеет то имущество, которое принадлежало Легкоступовой при жизни.

Поэтому Фирсов по закону может претендовать на абсолютно всё имущество, которое было у Легкоступовой на момент её смерти — всё имущество, которое она смогла заработать за всю свою творческую жизнь, — сказал Жорин.

При этом, отмечает адвокат, вдовец певицы не собирается отказываться от причитающегося ему наследства. У семьи артистки к Фирсову, в свою очередь, только один вопрос: зачем надо было менять замки в квартире исполнительницы и селиться в ней, если он каждый эфир доказывал, что является человеком состоятельным и чуть ли не содержал всю семью. Сейчас же, вступив в наследство, Фирсов уверяет, что ему негде и не на что жить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фирсов, прожив в браке с певицей чуть больше месяца, первым обратился к нотариусу за получением свидетельства о вступлении в наследство. При этом он на каждом шагу рассказывает о своей щедрости по отношению к родственникам Легкоступовой и обвиняет их в непорядочности.