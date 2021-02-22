Адвокат обвинил вдовца певицы Легкоступовой в захвате её квартиры

https://static.news.ru/photo/48352032-75a5-11eb-b6bb-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов буквально оккупировал квартиру умершей артистки, сменив там замки. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, Фирсов, прожив в браке с певицей чуть больше месяца, первым обратился к нотариусу за получением свидетельства о вступлении в наследство. При этом он на каждом шагу рассказывает о своей щедрости по отношению к родственникам Легкоступовой и обвиняет их в непорядочности.

При этом, заняв квартиру, фактически оккупировав квартиру и поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить и он чуть ли не бомж, — сказал юрист в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Кроме того, адвокат отметил, что Фирсов стремится заполучить деньги и интеллектуальную собственность Легкоступовой, включая права на песни. По словам Жорина, активы умершей артистки оцениваются в сумме не более 10 млн рублей.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы полагают, что к этому может быть причастен её муж.

Ранее NEWS.ru писал, что второй муж Легкоступовой Алексей Григорьев подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с артисткой имущества. Ответчиками станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анетта Бриль, мама певицы и её последний муж Фирсов.