Второй муж Легкоступовой разделит совместное имущество после смерти певицы

https://static.news.ru/photo/627c033c-705c-11eb-80dd-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После смерти певицы Валентины Легкоступовой прошло шесть месяцев, и родственники заявили свои права на наследство. Сначала это сделал третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов, а затем и второй супруг, Алексей Григорьев.

[Григорьев] подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истёк срок давности, установленный на три года после развода, — заявил адвокат Сергей Жорин в интервью KP.RU.

Ответчиками по иску второго мужа певицы станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анетта Бриль, мама певицы и ее последний муж Юрий Фирсов. Дети Легкоступовой предполагают, что Григорьев заявил свои права на один из загородных домов, который был приобретён в браке с певицей. Остаётся загадкой, почему он не сделал этого раньше.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Ранее Фирсов заявил, что не может смириться с гибелью жены. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что супруга была для него всем в жизни. Особо яхтсмен отмечает, что не стал скрываться после гибели певицы. Сейчас, по его словам, он делает всё, чтобы сохранить память о супруге, писал NEWS.ru.