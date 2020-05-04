64-летняя Наталья Андрейченко разделась ради челленджа

https://static.news.ru/photo/9bd5a0e2-8d87-11ea-83f3-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: instagram.com/natalya_andreychenko/

Актриса Наталья Андрейченко присоединилась к российским звёздам и приняла участие в челлендже #pillowchallenge.Задача этого вызова в том, чтобы сделать фото с подушкой, под которой голое тело.

Сегодня мой день рождения, и я решила похулиганить! Совсем немного, — прокомментировала свой поступок Наталья Андрейченко.

Челлендж с подушкой поддержали уже многие звёзды: Ксения Бородина, Мария Погребняк, Ольга Орлова, Аделина Сотникова, Белла Потемкина, Айза, Елизавета Туктамышева, Валерия и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, психолог Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи. Он отметил, что челленджи создают ощущение социальной или личной полезности. Психолог добавил, что чем дольше продлится режим самоизоляции, тем больше будут раскрываться люди, не привыкшие к обществу с самими собой, ориентированные на внешний мир.