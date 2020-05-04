64-летняя Наталья Андрейченко разделась ради челленджа

Челлендж с подушкой поддержали уже многие звёзды: Ксения Бородина, Мария Погребняк, Ольга Орлова, Аделина Сотникова, Белла Потемкина, Айза, Елизавета Туктамышева, Валерия и другие.
Как писал NEWS.ru ранее, психолог Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи. Он отметил, что челленджи создают ощущение социальной или личной полезности. Психолог добавил, что чем дольше продлится режим самоизоляции, тем больше будут раскрываться люди, не привыкшие к обществу с самими собой, ориентированные на внешний мир.