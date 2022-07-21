«112»: актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актёр Сергей Проханов

Советский и российский актер театра и кино Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, у него открылось желудочное кровотечение.

Известно, что Проханов самостоятельно вызвал себе скорую помощь. Он пожаловался на боли в животе и черный стул. В настоящее время актер находится под наблюдением врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее стало известно о смерти Русланы Писанки в Германии на 57-м году жизни. В одной из немецких больниц артистке диагностировали тяжелый недуг.