https://static.news.ru/photo/5ad622f2-99ad-11e9-8078-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Серябкина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-участница SEREBRO Ольга Серябкина прокомментировала заявление бывшей коллеги Елены Темниковой, что та стала свидетельницей романа, который произошёл внутри группы.

Ранее Темникова рассказала, что Серябкина и Фадеев состоят в любовных отношениях.

То, что она говорит сейчас про меня и Макса, — это очень странно. Наши личные отношения были совершенно не такими, как она описывает, — заявила певица в интервью Super.ru .

Девушка подчеркнула, что бывшая подруга в какой-то момент начала завидовать её творческому росту, поэтому началась конкуренция в музыкальном коллективе.

Кроме того, Серябкина добавила, что продюсер счастлив в браке, а у неё самой есть молодой человек.

Как писал News.ru, Серябкина в своём Instagram выложила пост, в котором попыталась объяснить поклонникам некоторые сцены из её недавно вышедшего клипа «Не плачу».