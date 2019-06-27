https://static.news.ru/photo/ec7caa44-990a-11e9-a5d3-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Серябкина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Меня всегда раздражало, что Серябкина много врёт. Любовь, секс рушат всё. Они взрослые люди и вправе сами решать. Если это любовь — разве это может быть плохо, — рассказала певица в интервью YouTube-каналу Ирины Шихман.

Темникова добавила, что Серябкину не смущает тот факт, что продюсер женат. Кроме того, она подчеркнула, что ей неприятно вспоминать о совместной работе с Фадеевым, так как он до сих пор не может простить ей ухода из группы.

Елена Темникова покинула коллектив SEREBRO в 2014 году, заплатив крупную неустойку за расторжение контракта.

Как ранее писал News.ru, Елена Темникова опубликовала фотографию с белокурыми локонами. Поклонников новый образ не восхитил, большинство из них выразили надежду, что артистка не перекрасилась, а лишь примерила парик.