https://static.news.ru/photo/c7d145dc-956e-11e9-9a92-fa163e074e61_1024.jpg Елена Темникова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывшая участница группы SEREBRO жгучая брюнетка Елена Темникова опубликовала фотографию с белокурыми локонами. Поклонников новый образ не восхитил, большинство из них выразили надежду, что артистка не перекрасилась, а лишь примерила парик.

Что-то пошло не так, — подписала Темникова снимок, размещённый на её странице в Instagram .

Позже она поинтересовалась у подписчиков: «Я — жесть?». В большинстве комментариев фолловеры дали положительный ответ на её вопрос: «Ты что, Лен, с ума сошла!?», «Брюнеткой лучше!», «Тёмный круче», «Когда Лена перекрашивается в другой цвет, в мире грустит один фанат», «Только не в этот».

Кто-то даже нашёл схожесть нового образа Темниковой с одной из героинь «Игры престолов» Дейенерис Таргариен. Небольшое отличие он назвал в комментарии: «Мать драконов подстригли».

Ранее News.ru сообщал, что блондинка Вера Брежнева, бывшая участница группы «ВИА Гра», пожаловалась на бессонные ночи из-за концертов и съёмок. По её словам, всего этого не знают пользователи Сети, которые могут лишь оценивать фотографии в соцсетях. При этом Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, показав восхитительную фигуру в дерзком мини-платье цвета «шампань», подчеркнувшем её идеальные формы.