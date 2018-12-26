USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,276 $   Brent53.48 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C20:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Седоковой запрещено видеться с дочерью

Анна Седокова Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анна Седокова

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Певица проведёт праздники вдали от Моники

Анна Седокова стала героиней эфира Андрея Малахова. Певица пожаловалась, что может  видеться с младшей дочерью только на территории США. В России ей это запрещено.

Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала, что не может привезти Монику домой. И новогодние праздники они проведут порознь: Моника по-прежнему находится с отцом в Америке. В её соцсетях нет ни одной фотографии Моники — это ещё одно условие отца. Борьба за дочь продолжалась почти год, большую часть времени певица скрывала конфликт с отцом девочки Максимом Чернявским от общественности. По мнению бывшего мужа, Седокова могла выкрасть дочь и увезти в Россию. Они встречались в Америке в присутствии психологов и надзирателей. По желанию отца Моника пошла в первый класс в Америке. Благодаря мирному соглашению мама может видеться с дочерью на территории Америки. У Моники американское гражданство. 

В студии Седокова появилась вместе с младшим сыном Гектором. Несмотря на тяжёлый уходящий год, певица с оптимизмом смотрит в будущее и ни о чём не жалеет.

«Когда мне было очень непросто, когда я стояла на краю и больше не было сил бороться, женщина, приставленная ко мне надзирателем, сказала: It's just another bump in the road. Это можно перевести примерно как „Это всего лишь ещё одна кочка на дороге“. Нужно не бояться, не молчать, сконцентрироваться на главном и всегда отвечать добром и думать исключительно о детях, потому что нет никого важнее», — поделилась Седокова. Артистка согласилась на все условия бывшего мужа, лишь бы иметь возможность встречаться с дочерью. Пусть и на территории другой страны.

Поклонники заверили певицу, что когда Моника достигнет совершеннолетия, она сама сможет выбрать, где и с кем ей жить.  


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

Лента новостей
экономика 20:08
Глава «Роснефти» рассказал о ценах на бензин в 2019 году
технологии 20:01
«ВКонтакте» выплатила разработчикам игр 2 млрд рублей
в мире 19:52
Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса
в мире 19:45
Верховная Рада предложила ограничить обращение рубля
новый год 19:44
«АвтоВАЗ» остановит производство на Новый год
Другие новости
шоу-бизнес 18:42
Лоза: на Евровидение можно отправить Петросяна
шоу-бизнес 18:27
Бузова повторила трюк известной стриптизёрши
Певица заполнила собой новогодний эфир телеканалов
шоу-бизнес 15:10
Пугачёва пришла к Киркорову без Галкина
Примадонна выбрала будничный образ
шоу-бизнес 13:03
Боня у Малышевой показала надутый живот
Модель давно не сидит на диете
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top