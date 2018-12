Седоковой запрещено видеться с дочерью

https://news.ru/storage/news/8c95019ec61af5232433dde2bb8f1069/fb7d436e-4962-4094-a569-08ae3da2de2e_850.jpg Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анна Седокова

Певица проведёт праздники вдали от Моники

Анна Седокова стала героиней эфира Андрея Малахова. Певица пожаловалась, что может видеться с младшей дочерью только на территории США. В России ей это запрещено.

Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала, что не может привезти Монику домой. И новогодние праздники они проведут порознь: Моника по-прежнему находится с отцом в Америке. В её соцсетях нет ни одной фотографии Моники — это ещё одно условие отца. Борьба за дочь продолжалась почти год, большую часть времени певица скрывала конфликт с отцом девочки Максимом Чернявским от общественности. По мнению бывшего мужа, Седокова могла выкрасть дочь и увезти в Россию. Они встречались в Америке в присутствии психологов и надзирателей. По желанию отца Моника пошла в первый класс в Америке. Благодаря мирному соглашению мама может видеться с дочерью на территории Америки. У Моники американское гражданство.

В студии Седокова появилась вместе с младшим сыном Гектором. Несмотря на тяжёлый уходящий год, певица с оптимизмом смотрит в будущее и ни о чём не жалеет.

«Когда мне было очень непросто, когда я стояла на краю и больше не было сил бороться, женщина, приставленная ко мне надзирателем, сказала: It's just another bump in the road. Это можно перевести примерно как „Это всего лишь ещё одна кочка на дороге“. Нужно не бояться, не молчать, сконцентрироваться на главном и всегда отвечать добром и думать исключительно о детях, потому что нет никого важнее», — поделилась Седокова. Артистка согласилась на все условия бывшего мужа, лишь бы иметь возможность встречаться с дочерью. Пусть и на территории другой страны.

Поклонники заверили певицу, что когда Моника достигнет совершеннолетия, она сама сможет выбрать, где и с кем ей жить.