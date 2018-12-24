USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,268 $   Brent52.81 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C20:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Майли Сайрус тайно вышла замуж

Wiese/face to face/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Американская певица Майли Сайрус сыграла свадьбу с австралийским актёром Лиамом Хемсвортом. Пара устроила тайную церемонию в узком кругу в городе Теннесси, расположенном в США.

В Сеть просочились фотографии с вечеринки, которая напоминает свадебную. Снимки опубликовал в Instagram Stories друг возлюбленных Конрад Карр. На одном из них Лиам в смокинге и Майли в белом платье с открытыми плечами готовятся разрезать торт. При этом гости одеты максимально просто, на стене висят розовые шары в форме букв: Mr & Mrs. Radar со ссылкой на источник подтверждает, что на фото действительно запечатлена свадьба пары, а не какое-либо другое мероприятие. На данный момент неизвестно, была ли эта домашняя церемония основной или же после неё состоится ещё одно, более крупное мероприятие в честь заключения брака.

Конрад, помимо прочего, выложил видео, на котором Лиам вместе с другими мужчинами пьёт из рюмок, которые прикреплены к лыже. 

Пара объявила о помолвке ещё в 2016 году. Слухи о готовящемся торжестве появились в марте. Майли ещё тогда отмечала, что хотела бы устроить скрытую от посторонних глаз свадебную церемонию. Позже возлюбленные и вовсе сообщили, что считают брак формальностью. Возможно после пережитого в ноябре пожара, в результате которого дом Майли и  Лиама сгорел дотла, они пересмотрели свою позицию по этому вопросу.


#свадьбы #майлисайрус
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
шоу-бизнес 17:19, 12 ноября 2018
Дом Майли Сайрус сгорел от лесного пожара
Лента новостей
в мире 20:28
Киев теряет доказательства об украинском Крыме
спорт 20:23
Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи
в мире 20:21
Турция планирует приобрести ракетные комплексы у США
новый год 20:19
Космонавты рассказали о праздновании Нового Года
политика 20:16
Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску
спорт 20:15
Хоккеисты подрались после матча
в мире 20:05
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
в мире 19:59
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году
спорт 19:51
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
общество 19:46
Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам
общество 19:41
Между Крымом и Севастополем установят границу
спорт 19:40
Ротенберг останется в футболе
оружие 19:38
Трофейную технику вермахта отдали на строительство храма ВС
культура 19:38
Музей-квартиру Солженицына открыли в Москве
в мире 19:24
Турция планирует сотрудничать с Россией в Сирии
Другие новости
шоу-бизнес 16:55
«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
шоу-бизнес 12:31
Собчак обматерила Шнурова в стихах
шоу-бизнес 12:08
Ресторатор Новиков показал красавицу жену в постели
шоу-бизнес 11:48
Том Хэнкс накормил фанатов в ресторане
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top