Майли Сайрус тайно вышла замуж

Американская певица Майли Сайрус сыграла свадьбу с австралийским актёром Лиамом Хемсвортом. Пара устроила тайную церемонию в узком кругу в городе Теннесси, расположенном в США.

В Сеть просочились фотографии с вечеринки, которая напоминает свадебную. Снимки опубликовал в Instagram Stories друг возлюбленных Конрад Карр. На одном из них Лиам в смокинге и Майли в белом платье с открытыми плечами готовятся разрезать торт. При этом гости одеты максимально просто, на стене висят розовые шары в форме букв: Mr & Mrs. Radar со ссылкой на источник подтверждает, что на фото действительно запечатлена свадьба пары, а не какое-либо другое мероприятие. На данный момент неизвестно, была ли эта домашняя церемония основной или же после неё состоится ещё одно, более крупное мероприятие в честь заключения брака.

Конрад, помимо прочего, выложил видео, на котором Лиам вместе с другими мужчинами пьёт из рюмок, которые прикреплены к лыже.

Liam Hemsworth looked really sharp in his tux. I need to see Miley Cyrus’ wedding dress. What did she choose for her wedding? pic.twitter.com/YETbymjOJl