Майли Сайрус тайно вышла замуж

https://news.ru/storage/news/ee07f4cffeef1c8feac6c450e3f27597/5f175ff8-bf34-4eec-9c79-32aa7703cc73_850.jpg Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Майли Сайрус сыграла свадьбу с австралийским актёром Лиамом Хемсвортом. Пара устроила тайную церемонию в узком кругу в городе Теннесси, расположенном в США.

В Сеть просочились фотографии с вечеринки, которая напоминает свадебную. Снимки опубликовал в Instagram Stories друг возлюбленных Конрад Карр. На одном из них Лиам в смокинге и Майли в белом платье с открытыми плечами готовятся разрезать торт. При этом гости одеты максимально просто, на стене висят розовые шары в форме букв: Mr & Mrs. Radar со ссылкой на источник подтверждает, что на фото действительно запечатлена свадьба пары, а не какое-либо другое мероприятие. На данный момент неизвестно, была ли эта домашняя церемония основной или же после неё состоится ещё одно, более крупное мероприятие в честь заключения брака.

AINDA NÃO ACREDITO QUE A MILEY CASOU PQP CASAL DO MILÊNIO pic.twitter.com/M6y38LboSC — ka 18 days (@jennfwraniston) 24 декабря 2018 г.

Конрад, помимо прочего, выложил видео, на котором Лиам вместе с другими мужчинами пьёт из рюмок, которые прикреплены к лыже.

Liam Hemsworth looked really sharp in his tux. I need to see Miley Cyrus’ wedding dress. What did she choose for her wedding? pic.twitter.com/YETbymjOJl — Rai #AlwaysBeWithYou (@everythingrai) 24 декабря 2018 г.

Пара объявила о помолвке ещё в 2016 году. Слухи о готовящемся торжестве появились в марте. Майли ещё тогда отмечала, что хотела бы устроить скрытую от посторонних глаз свадебную церемонию. Позже возлюбленные и вовсе сообщили, что считают брак формальностью. Возможно после пережитого в ноябре пожара, в результате которого дом Майли и Лиама сгорел дотла, они пересмотрели свою позицию по этому вопросу.