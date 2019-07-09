https://static.news.ru/photo/940f7dc0-a25e-11e9-acbb-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что её дочка Ева не страдает никаким ментальным заболеванием.

Лолита призналась, что родила дочь на пятом месяце беременности. При рождении вес девочки не превышал 1200 граммов.

Мне надоело доказывать, что ребенок, рожденный недоношенным, не является больным. Ева — не аутист, — заявила певица в программе « Эксклюзив ».

Она подчеркнула, что не бросала дочку, а вынужденно отдала её на воспитание бабушке, потому что она является единственным кормильцем в семье.

Как ранее писал News.ru, Лолита сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.