Лолита Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальная исполнительница Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.

По её словам, решение было принято совместно. Таким образом они хотят избежать участи людей, «постоянно выясняющих отношения».

Честно, переживала неделю, а потом плюнула))), — написала она в своём Instagram.

Певица отметила, что гордится смелостью молодого человека, который мог остаться и «терпеть её всю жизнь». Она добавила, что в ближайшее время не станет искать нового возлюбленного.

В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! — заявила Лолита.

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Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь . В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Как писал News.ru, Лолита Милявская сообщила, что за ней следит неизвестный. Во время наблюдения он использует дрон, который поднимается над её болгарским домом.

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