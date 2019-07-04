https://static.news.ru/photo/65970088-8ff0-11e9-8591-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальная исполнительница Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.

По её словам, решение было принято совместно. Таким образом они хотят избежать участи людей, «постоянно выясняющих отношения».

Честно, переживала неделю, а потом плюнула))), — написала она в своём Instagram .

Певица отметила, что гордится смелостью молодого человека, который мог остаться и «терпеть её всю жизнь». Она добавила, что в ближайшее время не станет искать нового возлюбленного.

В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! — заявила Лолита.

Как писал News.ru, Лолита Милявская сообщила, что за ней следит неизвестный. Во время наблюдения он использует дрон, который поднимается над её болгарским домом.