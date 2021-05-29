Подтверждён первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/0cd835e2-c1ef-11eb-b04d-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Южной Кореи подтвердило первый в стране случай специфического побочного эффекта у пациента, получившего вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. Как сообщает РИА Новости, речь идёт о тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП).

Побочный эффект, характеризующийся снижением уровня тромбоцитов в крови и образованием сгустков крови, выявили у медработника, мужчины в возрасте 30–40 лет. Его вакцинировали 27 апреля. Спустя две недели у него началась сильная головная боль. 12 мая его госпитализировали. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, тромбоз церебральных вен и эпилепсию, состояние пациента к настоящему времени удалось стабилизировать.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых привитых развился тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

Учёные из Университета Гёте (Франкфурт, Германия) в мае заявили, что обнаружили механизм образования тромбов, связанный с вакцинацией препаратами AstraZeneca и Johnson&Johnson. Представители J&J связались с учёными для консультаций, по словам руководителя исследования профессора Рольфа Маршалека.