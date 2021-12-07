Японские учёные рассказали о пользе бега для мозга

По результатам проведённого японскими учёными исследования выяснилось, что бег стимулирует префронтальную кору головного мозга. Из-за того, что при беге задействованы мышцы всего тела, он может значительно улучшить психическое здоровье человека, пишет Live 24.

Благодаря тому, что при беге задействуются мышцы всего тела, такие упражнения существенно улучшают психическое здоровье. Однако многие данные предстоит дополнительно проверить, поскольку большинство экспериментов проводилось с использованием велотренажёров, — сообщает издание.

По имеющимся данным, всего 10 минут бега повышают уровень мыслительной активности и удовольствия. Таким образом, учёные установили, что бег полезен не только для поддержания тонуса мышц, но и для повышения уровня умственной активности.

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