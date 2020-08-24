Лёд Антарктики тает со скоростью 16 метров в год

58 японская антарктическая исследовательская экспедиция заметила, что лёд так называемого Антарктического ледяного щита тает с неожиданно большой скоростью. Это происходит под языком ледника Ширэз (Ширасе) в Восточной Антарктиде вследствие постоянного притока тёплой морской воды из залива Лютцов-Хольм. Между тем, сторонние эксперты считают, что пока ещё до конца не ясно, почему тает Антарктика — из-за глубинных водных сред или из-за глобальных климатических перемен.
Антарктический ледяной щит, большая часть которого находится в Восточной Антарктиде, является крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле. Он охватывает около 98% площади Антарктиды и является самым крупным скоплением льда на Земле. Его площадь — 14 млн кв. км (для сравнения площадь России — 17 млн 100 тысяч кв. км). В Антарктическом ледяном щите, по некоторым оценкам, содержится около 61% всей пресной воды на Земле, что эквивалентно 58 метрам уровня мирового океана.
Учёные университета Хоккайдо в Японии
Наши данные показывают, что лёд непосредственно под языком ледника Ширэз тает со скоростью 7-16 метров в год. Это приближается или, возможно, даже где-то превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен, который, как считалось, демонстрировал самую высокую скорость таяния в Восточной Антарктиде (10-11 метров в год), — сообщил доцент Дайсуке Хирано из Института изучения низкотемпературных процессов при Университете Хоккайдо.
Во время экспедиции исследователи собрали данные о температуре воды, её солёности и уровнях кислорода в 31 восточно-антарктической точке. Затем специалисты объединили эту информацию с данными о течениях и ветре в этом районе, а также с радарными измерениями ледового щита. Компьютерное моделирование позволило им осмыслить особенности океанической циркуляции под ледниковым языком Ширэз.
Стало ясно, что причина нехарактерного явления — круглогодичное поступление в основание ледника тёплой воды из залива Лютцов-Хольм. Она течёт по подводной долине, после чего взмывает вверх, к самому основанию ледника и тем самым воздействует на него из глубины.
Практический смысл данных изысканий заключается в следующем. Теоретически, если Антарктика серьёзно подтает, это может привести к почти 60-метровому подъёму уровня мирового океана. Ведь, согласно текущим прогнозам, глобальный уровень моря к 2100 году поднимется на один метр, а к 2500-му более чем на 15 метров.
Ранее глобальное потепление было обнаружено и зафиксировано только для Арктики, а Антарктида в этом процессе не участвовала. Поэтому наблюдения японцев интересны. Другое дело, связаны ли они с глобальным потеплением — сказать пока трудно. Потому что Антарктида всегда из этого правила выламывалась. И здесь мы пока ещё видим, скорее, феномен тёплых подводных течений, а не феномен глобального потепления, я думаю. Кстати, ещё советские учёные, занимавшиеся этими глубинными антарктическими водами, говорили, что у них особый феномен и что он требует отдельного изучения.
В этом смысле, считает Пилясов, изыскания японских экспертов являются своеобразным продолжением истории изучения советскими специалистами глубинных озёр и водных сред, расположенных под антарктическими ледниками.
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