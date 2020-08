Лёд Антарктики тает со скоростью 16 метров в год

Смертоносные космические лучи, происходящие от ближайших к нашей планете сверхновых, возможно, являются «виновниками» по крайней мере одного крупнейшего массового вымирания в прошлом. Обнаружение определённых радиоактивных изотопов в так называемой геологической летописи Земли (последовательности образования горных пород и рельефов) может подтвердить этот исторический сценарий. Об этом заявляют исследователи Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США). Отчёт об изыскании опубликован в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

