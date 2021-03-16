Выявлен фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в четыре раза

https://static.news.ru/photo/a0854334-261d-11eb-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шансы умереть от COVID-19 почти в четыре раза выше у тех, кто предпочитает передвигаться медленным шагом. Данные исследования учёных британского Университета Лестера приводит издание The Daily Mail.

В ходе исследования специалисты университета проанализировали показатели более 412 тысяч человек из Биобанка Великобритании, представляющего собой базу медицинских и генных данных около 500 тысяч граждан государства в возрасте от 40 до 69 лет. В частности, учёные выявляли взаимосвязь между заболеваемостью коронавирусом, весом и темпом ходьбы.

В результате исследователи пришли к выводу, что люди, предпочитавшие медленный темп ходьбы умирали после заражения коронавирусом в 3,75 раза чаще, чем те, кто ходил быстро. При этом у людей с нормальным весом и медленным шагом риск развития тяжёлой формы CVID-19 был в 2,5 раза выше, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.

У неторопливых граждан с лишним весом и избыточной массой тела риски оказались одинаково высоки.

Как полагают учёные, это связано с тем, что передвигающиеся в быстром темпе люди имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может сказаться на течении болезни. Однако точную причину такой закономерности исследователи назвать не смогли.

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