Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида [Au (CH3) 2)] с молекулами воды в жидкой фазе. Так они пришли к выводу о том, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of the American Chemical Society. Способность иона золота действовать в качестве акцептора протонов в водородных связях продолжает оставаться открытым вопросом. Эффекты тяжёлых атомов...