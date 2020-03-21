https://static.news.ru/photo/017adf24-6c32-11ea-bceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные разработали аппарат, который способен с высокой скоростью проверять и анализировать работу головного мозга.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали микроскоп, способный отображать мозг мыши тысячу раз в секунду и записывать при этом, как за миллисекунды электрические импульсы проходят через нейроны, рассказал ведущий специалист, профессор физики и молекулярной клеточной биологии На Джи.

Это действительно интересно, потому что теперь мы можем делать то, что люди не могли делать раньше, — приводит слова На Джи научный журнал Nature Methods.

Устройство представляет собой микроскоп с камерой. Впервые, как отметили учёные, в технологии визуализации объединены двухфотонная флуоресцентная микроскопия и оптическое лазерное сканирование в современном микроскопе.

Как отметил На Джи, при заболеваниях мозга, в том числе нейродегенеративных, повреждается не просто один или несколько нейронов. Для того чтобы увидеть повреждённые места и протестировать их работу, и был создан микроскоп, который учёные собираются разогнать до работы на уровне трёх тысяч в секунду.

С помощью этого метода, пояснил профессор, можно рассмотреть намного больше нейронов и выявить проблемы, которые ранее сложно поддавались диагностике.

Как писал NEWS.ru, ранее медики назвали болезни, повышающие риск смерти при коронавирусе.