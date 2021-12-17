Вирусолог рассказал, через сколько может умереть больной коронавирусом

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в какие сроки может умереть человек, заразившийся коронавирусом. По его словам, это происходит на третьей неделе болезни, пишет URA.RU.

Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм «омикрон», значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит, — заметил учёный.

Вирусолог добавил, что от нового штамма коронавируса «омикрон» вряд ли стоит ждать высокой смертности или жёстких осложнений. Но точно об этом можно будет говорить только после появления данных. Они могут появиться, по всей вероятности, уже к новому году.

Пока известно только одно: «омикрон» похож на простуду, он не тяжёлый, но именно так его переносят молодые люди из ЮАР.

Ранее ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что длительное метаболическое истощение может возникнуть у человека, переболевшего новым штаммом коронавируса «омикрон». Оно, в свою очередь, способно привести к смерти уже выздоровевшего человека.