Вирусолог назвал новые симптомы у заболевших коронавирусом

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов назвал новые симптомы у болеющих коронавирусом. По словам учёного, мутировавший вирус быстрее размножается в организме и поэтому происходит снижение одних симптомов и повышение других, пишут «Известия».

У пациентов участились желудочно-кишечные симптомы, а нарушение вкуса и обоняния стало встречаться реже. Это, по мнению вирусолога, произошло из-за изменения у вируса рецептор-связывающего домена S-белка и его взаимодействия с клетками.

Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в лёгких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов, — рассказал Нетёсов.

Ранее сообщалось, что формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «дельта» возможно при вакцинации более 80% населения. Пока же в России вакцинированы одним компонентом чуть более 20% населения.