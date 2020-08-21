Вакцина из РФ может заставить коронавирус мутировать и сделать его сильнее

https://static.news.ru/photo/ef797d52-e4cd-11ea-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Учёные Университета Рединга в Великобритании предположили, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может спровоцировать мутацию вируса и сделать его невосприимчивым к антибиотикам.

Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций. <...> В этом смысле плохая вакцина хуже, чем когда её нет, — привели слова профессора вирусологии в Университете Рединга Иэна Джонса на портале URA.ru.

Специалисты отметили, что вакцина, выпущенная в короткий срок, может быть недостаточно исследована. И поспешное «эволюционное давление на патоген» может изменить вирус и сделать его устойчивее и сильнее.

Специалист из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне Дэн Барух полагает, что в результате поспешного давления на патоген, вирус может стать невосприимчивым к антибиотикам.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог Александр Бутенко прокомментировал информацию о существовании в России более 100 штаммов коронавируса. По его словам, каждый вирус имеет несколько штаммов, или индивидуальных возбудителей. Наличие более сотни таких штаммов говорит о том, что вирус мутирует и не является чем-то необычным.