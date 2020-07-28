В Японии «воскресили» микробы, жившие 100 млн лет назад

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Биологи из Японии и США оживили споры микробов возрастом около 101,5 млн лет. Они были найдены в 2010 году в отложениях осадочных пород, которые сформировались на дне Тихого океана в середине мелового периода.

Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Communications. По словам одного из авторов научной работы, микробиолога из исследовательского института JAMSTEC Юки Мороно, вполне живыми оказались 99,1% микробов, найденных на дне океана в окрестностях островов Кука.

Мы хотели узнать, может ли жизнь существовать при почти полном отсутствии пищи, а также понять, как долго споры в таких условиях могут оставаться жизнеспособными, — пояснил Мороно, почему оживлением микробов занимались десять лет.

У оживших микробов оказалась низкая скорость обмена веществ. Также выяснилось, что геномы древних микроорганизмов почти не изменились. Исследователи надеются, что благодаря этому смогут отследить путь эволюции бактерий за 100 млн лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные провели глобальный анализ 1300 популяций промысловых рыб и морских беспозвоночных, используемых в качестве морепродуктов. Исследование показало снижение биомассы почти во всех регионах. Ревизией занимались канадские биологи из Университета Британской Колумбии, а также немецкие и австралийские учёные. Это первое глобальное исследование подобного рода.