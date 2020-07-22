Биологи заявили о глобальном снижении биомассы морских промысловых видов

https://static.news.ru/photo/830c2ff8-cb54-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Учёные провели глобальный анализ 1300 популяций промысловых рыб и морских беспозвоночных, используемых в качестве морепродуктов. Исследование показало снижение биомассы почти во всех регионах.

Ревизией занимались канадские биологи из Университета Британской Колумбии. Вместе с ними работали немецкие учёные из Центра исследований океана имени Гельмгольца GEOMAR в Киле и их коллеги из Университета Западной Австралии. Это первое глобальное исследование подобного рода. Его результаты опубликованы в журнале Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Наибольшее сокращение запасов — более чем на 50% с 1950 года — отмечено для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов. При этом в Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150%, а в полярной и субполярной зонах — на 800%. Авторы исследования объясняют это потеплением в Арктике.

Мы проанализировали популяции основных видов за последние 60 лет и обнаружили, что в настоящее время биомассы большинства из них значительно ниже уровня, который может давать оптимальные уловы, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Марии Дэн Паломарес из Института океанов и рыболовства Университета Британской Колумбии.

Так, у 82% популяций уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи. А у 87 популяций уровень биомассы составляет менее 20% от того, что необходимо для максимизации устойчивого вылова. Причину авторы видят в том, что их вылавливают со скоростью, превышающей темпы восстановления.

Учёные предупреждают, что ситуация будет только усугубляться, если не принять меры. Рыбаки будут стараться компенсировать нехватку объёмов добычи, расширяя районы промысла, продлевая период лова или используя менее щадящие технологии.

Поэтому авторы исследования считают, что пора принимать глобальные меры по управлению рыбным хозяйством. Среди них они указывают на необходимость выделения особых районов, в которых вылов будет запрещён совсем. В таких «резервациях» биологические виды могли бы восстанавливаться.

Ранее канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда, который звери используют для охоты на тюленей, писал NEWS.ru. Исследователи считают, что белые медведи не смогут приспособиться к постоянной жизни на суше. В конце плейстоцена эти животные жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря, а когда после голоценового потепления вечные льды отступили, белые медведи исчезли из региона.