В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий. Она оказалась примерно соответствующей эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, сообщает РИА Новости.

Специалисты определили , что при использовании вирусных векторных препаратов и препаратов на основе технологии мРНК эффективность составила от 61 до 91%. Применение только препаратов с технологией мРНК показало эффективность в пределах 69–90%, а эффективность вакцин с платформой вирусного вектора аденовируса составила от 43 до 89%. При этом эффективность разных препаратов против госпитализации из-за коронавируса превысила 95%.

Высокую эффективность также показала ревакцинация вакциной, которая отличалась от препарата, введённого при вакцинации.

Ранее стало известно, что эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Причиной такого решения стали осложнения с тромбами. Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой при наличии других вакцин, произведённых компаниями Pfizer и Moderna, следует использовать именно их.