В Танзании нашли костяные орудия, сделанные до появления Homo sapiens

https://static.news.ru/photo/69c4e04a-152c-11eb-a722-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. PANTE ET AL/JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 2020

Антропологи обнаружили в Олдувайском ущелье севере Танзании костяной наконечник гарпуна, который был сделан 800 тысяч лет назад ещё до появления человека разумного.

В 60-70-х годах прошлого века в ущелье работала группа учёных под руководством Мэри Лики, обнаружившие множество интересных артефактов, которые сохранились со времён Homo erectus (человек прямоходящий). Американские антропологи повторно изучили массив костяных находок, включающий 52 предмета. Среди них оказались «молоток» с «наковальней», рубила и зазубренный наконечник, который, предположительно, был частью гарпуна.

Возраст предметов — 800 тысяч лет, то есть, они были созданы за сотни тысяч лет до появления людей современного типа, — рассказал ведущий автор нового исследования, Майкл Панте.

По его словам, теперь нет сомнений, что практика изготовления костяных орудий существовала еще до появления Homo sapiens.

Как отметил специалист, мастера древности из числа Homo erectus выбирали для изготовления орудий самые подходящие кости, а затем проводили тщательную обработку. Они не достигли такого мастерства, как более поздние Homo sapiens, однако их инструменты для своего времени были вполне хорошего качества, передаёт Journal of Human Evolution.

Как писал NEWS.ru, ранее международная группа учёных выяснила, что у поздних неандертальцев была Y-хромосома человека разумного (Homo sapiens). К таким выводам исследователи пришли, изучив Y-хромосомы у двух ближайших родственников современного человека — неандертальцев и денисовцев.