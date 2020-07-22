В Сеченовском университете рассказали об эффективности вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/ca370014-ccb8-11ea-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 июля в Сеченовском университете выписали первую группу из 18 добровольцев, на которых испытали вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 20 июля выписали вторую группу из 20 человек, которых привили два раза.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о предварительных показателях эффективности препарата.

<…> необходимо проведение определённых анализов, аналитических процедур, статистической обработки данных <…> Пока я могу только сказать, что мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат, — сказал Тарасов, отвечая на вопрос об эффективности вакцины.

Также он объяснил, почему одной группе вакцину вводили один раз, а другой — два. По его словам, существует два пути применения вакцины (однократное и двукратное). Обработка результатов покажет целесообразность проведения двукратной вакцинации, пишет «Парламентская газета».

На основании результатов исследований этой вакцины Минздрав примет решение о государственной регистрации препарата <…> Известно, что уже идёт набор добровольцев в третью фазу исследований. Это расширенная фаза клинических исследований вакцины, когда её будут вводить более чем сотне человек, — подчеркнул Тарасов.

Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прогнозирует подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября, однако новая волна будет слабее.