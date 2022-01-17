В России разработали тест на нейтрализующие «омикрон» антитела

Тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса «омикрон» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «омикрону», но доступна она пока только у нас в центре, — сообщил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что сам он был инфицирован штаммом «омикрон», но не болел, поскольку прошёл вакцинацию препаратом «Спутник V». Установить, что у учёного был именно новый штамм, удалось благодаря применению тест-системы, показавшей высокий уровень вируснейтрализующих антител к «омикрону».

Также стало известно, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок. При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко. В числе других симптомов «омикрона»: заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, сильная слабость и головная боль.