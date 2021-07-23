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В России предложили доступный метод контроля за мутациями коронавируса

03:04, 26 июля 2021
Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/Global Look Press
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Быстрый и недорогой способ контроля за мутациями коронавируса предложили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они предлагают прочитывать только важную часть вируса и использовать для этого целенаправленное высокопроизводительное секвенирование гена, кодирующего S-гликопротеин SARS-CoV-2. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время для мониторинга за мутациями и штаммами используют полную расшифровку генома. По упрощённой же технологии учёные проанализировали геномные последовательности у 579 инфицированных коронавирусом жителей Москвы с февраля по июнь 2021 года. Анализы показали, что штамм «дельта» начал своё распространение в столичном регионе весной, достигнув к концу мая показателя в 60–70%.

По данным исследований, вирусы с мутациями E484K, S494P и N501Y, которые характерны для южноафриканского и бразильского штаммов, были вытеснены вариантами K417N, L452R и T478K, являющимися типичными для штамма «дельта». Таким образом, учёные выяснили, что небольшого набора праймеров и последующей расшифровки соответствующих им генов достаточно, чтобы обнаружить практически все значимые мутации в S-белке.

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