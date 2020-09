В робототехнике будут использовать способности мух

https://static.news.ru/photo/9060e9de-ef6f-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Duty/Global Look Press

Поведение мух-дрозофил, использующих движение своим глазами для регулировки полёта, привлекло внимание учёных. Исследователи хотят использовать его в робототехнике.

Исследование учёных Пенсильванского университета с таким выводом было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оказалось, что мухи, у которых движения головы были ограничены, утрачивают устойчивость в полёте. Учёные пришли к выводу, что мухи регулируют полёт направлением взгляда. Глаза плодовой мухи способны реагировать в четыре раза быстрее, чем её тело или крылья.

Данные были перенесены в симуляторы полётов виртуальной реальности, который построен с использованием высокоскоростной камеры и светодиодов. Планируется использовать эти уникальные природные способности насекомых для создания новых инженерных роботизированных решений.

Как писал NEWS.ru, специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.

Мозг этих насекомых содержит два нейрона, отвечающие за формирование долговременной памяти. Они обладают рецепторами, которые должны связывать особый пептид, находящийся в семенной жидкости самцов.

Чтобы узнать, влияет ли секс на память мух, учёные давали им почувствовать некий запах, а после били слабым разрядом тока. Исследователи отметили, что девственные самки быстро забывали об опасности, в отличие от уже познавших любовь мух, которые опасались запаха и через день после опытов.