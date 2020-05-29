В РФ создали самую быструю программу для изучения анатомии хвойных деревьев

https://static.news.ru/photo/216c8490-a17f-11ea-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) и Института леса имени В.Н. Сукачёва из Красноярска создали программное обеспечение, которое позволяет получать клеточные измерения годичных колец хвойных деревьев быстрее всех в мире.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СФУ. По его данным, программа автоматически определяет количество годичных колец, их размер и расположение в пространстве, позволяет точно определить радиальный и тангенциальный диаметры, площадь люмена и толщину клеточной стенки.

Учёные Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН разработали программное обеспечение AutoCellRow (ACR), позволяющее быстро и точно анализировать клетки древесных колец на основании снимков высокого разрешения, — говорится в сообщении.

В университете подчеркнули, что доступ к программе открыт на сайте СФУ. Ей могут воспользоваться все специалисты и студенты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ходе изучения годовых колец деревьев, растущих в бассейне реки Миссури, американские учёные смогли получить информацию о сильнейших засухах в этом районе.