В РАН прокомментировали предупреждение о новой катастрофе в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/f78cd92e-b346-11eb-9088-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков прокомментировал информацию об усилении ядерных реакций на территории Чернобыльской АЭС. Он считает, что катастрофа, произошедшая на станции в 1986 году, не может повториться, передают «Известия».

Он уверен, что ситуация на АЭС сейчас не критичная и не аварийная.

Сейчас катастрофа 1986 года повториться не может, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для точного прогнозирования ситуации нужно отслеживать уровень нейтронов. Про степень опасности можно говорить, если учёные знают, какой он был два месяца назад и какой он сейчас, добавил Шуршаков.

Накануне в журнале Science появилась статья, в которой учёные сообщили, что в урановом топливе, похороненном в реакторном зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. По их мнению, это может привести к новой аварии.

Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве рассказал, что до возможной катастрофы у исследователей есть несколько лет. За это время они намерены найти решение проблемы.