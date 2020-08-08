В Новой Зеландии обнаружили живущего в наши дни потомка динозавра

https://static.news.ru/photo/62718252-da18-11ea-aae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: C.M. Bahr/Arco Images GmbH/Global Look Press

Учёные обнаружили единственного живого представителя древнего отряда рептилий Rhynchocephalia, который имел общего предка с динозаврами.

Они сообщили, что потомком динозавров является гаттерия или туатара. Этот вид имел общего предка с динозаврами около 250 млн лет назад.

Геном туатары — это действительно машина времени, которая позволяет нам понять, каковы были генетические условия для животных, которые боролись за мировое господство сотни миллионов лет назад, — привели слова автора исследования Нила Геммела из Университета Отаго в MK.ru.

Учёные отметили, что пока точное родство видов спорно, однако последние исследования показали связь рептилий с ящерами и змеями. Есть также мнения о связях туатары с крокодилами и черепахами или с птицами.

Исследователи предположили, что туатары отделились от общего предка с динозаврами 250 млн лет назад и стали существовать как самостоятельный вид.

Исследователь Марк Толлис из Университета Северной Аризоны сообщил, что геном рептилии редко менял ДНК.

Отмечается, что туатары живут в Новой Зеландии. Теперь исследователям предстоит узнать, как рептилия могла прожить более 100 лет, для этого учёные изучат генетический код туатара.

Как писал NEWS.ru ранее, в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет учёные обнаружили крохотного предка динозавров. По мнению исследователей, рептилия размером 10 см относилась к группе, от которой произошли динозавры и птерозавры. Найденной рептилии дали название Kongonaphon kely, или «крошечный убийца жуков», так как он употреблял в пищу насекомых. Это не первое мелкое животное, известное среди родоначальников семейства Ornithodira, но ранее такие находки считались исключением из правил.